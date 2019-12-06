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Ракетчики из "Святой Варвары": Зеленский переименовал боевые подразделения ВСУ

6 декабря, 16:39

Глава государства лично прибыл к военным и присвоил бригадам и батальонам новые названия

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита на Донбасс по случаю Дня Вооруженных сил Украины присвоил почетные звания ряду подразделений.

Так, 46-й отдельный штурмовой батальон 54-й отдельной механизированной бригады получил почетное наименование "Донбасс". Соответствующая лента с почетным наименованием была вручена командиру батальона полковнику Вячеславу Власенко.

19-й ракетной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Святая Варвара". Ленту получил командир бригады полковник Федор Ярошевич.

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201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "имени гетмана Пилипа Орлика". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Валентин Петрушенко.

73-му Морскому центру специального назначения сил спецопераций ВСУ присвоено почетное наименование "имени кошевого атамана Антина Головатого". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады, капитан І-го ранга Юрий Сидоренко.

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Имя героя Украины полковника Тараса Сенюка присвоено 13-му отдельному батальону 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Ленту с почетным наименованием получил командир батальона майор Святослав Заиц.

Также Зеленский вручил боевое знамя командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Вячеславу Власенко.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский записал видеообращение к военным и поздравил их с праздником. Глава государства пообещал, что даже после достижения мира на Донбассе про армию не забудут.

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Донбасс военные бригада Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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