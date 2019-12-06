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Владимир Зеленский прибыл на Донбасс: видео

6 декабря, 13:11

Глава государства в честь праздника наградил бойцов украинской армии

Скриншот

Скриншот

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, чтоб лично поздравить военнослужащих Объединенных сил с праздником – Днем Вооруженных сил.

"Шестой год продолжается аннексия Крыма Россией и война на востоке Украины. К сожалению, за свою свободу Украина каждый день платит жизнью и здоровьем лучших сыновей и дочерей. Мы склоняем головы перед настоящими героями, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее", – сказал Зеленский и после этого погибших воинов почтили минутой молчания.

Президент заверил, что он и его команда круглосуточно работают над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса.

"Весь мир видит, что Украины достигает этого дипломатическим путем, а наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, намного легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу. Поэтому, за несколько дней перед очень ответственной встречей (в "нормандском формате" в Париже 9 декабря – ред.), мне было очень важно лично встретиться с вами", – подчеркнул глава государства.

Зеленский заверил военных, что после установления долгожданного мира на Донбассе никто не забудет о дальнейшем развитии армии.

После этого президент вручил украинским воинам государственный награды.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский записал видеообращение к военным и поздравил их с праздником. Глава государства пообещал, что даже после достижения мира на Донбассе про армию не забудут.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс военные Владимир Зеленский ООС

Источник: Сегодня

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