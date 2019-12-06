"Вы гарантия нашей свободы": Зеленский записал видеообращение к военным

Глава государства пообещал, что даже после достижения мира на Донбассе, про армию не забудут

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины и пообещал и дальше заботиться об армии. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на Facebook

"Каждый день, а особенно сегодня, в День ВСУ, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо" за вашу храбрость отвагу и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и чистое небо. Мы все помним, как трудно было пять лет назад – наша армия много чего не имела, но выстояла. Потому что имели самое главное – волю и непобедимый дух, потому что защищаем родную землю. Сегодня мы намного сильнее, мы закалены, опытнее и так же несгибаемы. И сегодня цивилизованный мир видит, что мы стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем территории и наших людей. Донбасс – это Украины, Луганск – это Украина, Крым – это Украина", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина прекрасно усвоила, что значит, когда страна не заботится о своей армии. Поэтому президент дал обещание военным, что и после окончания войны армия останется в приоритете.

"Ведь это гарантия нашей свободы, нашей независимости и самостоятельно развития Украины. Вы очень нам нужны и государство будет делать все, что бы вы это чувствовали – в условиях, вооружении, достойном обеспечении вас и ваших семей. Я искренне поздравлю вас с праздником и желаю самое важное – пусть, не зависимо от сложности боевых задач, ваши родные и близкие всегда получают от вас такое СМС-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке". С днем Вооруженных сил. Возвращайтесь живыми", – сказал глава государства.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщали новости "Сегодня", 5 декабря президент принял участие в торжественном собрании по случаю 28-й годовщины создания ВСУ. Среди прочего Зеленский рассказал о внедрении стандартов НАТО в ВСУ. Он также заявил, что никогда не забудет ту страшную цену, которую Украине пришлось заплатить за защиту суверенитета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама