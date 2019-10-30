Расшифровка разговора Зеленского и Трампа: всплыла скандальная информация

Фото: AFP

Ключевые слова и выражения в опубликованном Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским были пропущены. Как сообщила на своем сайте газета The New York Times, такие показания дал во вторник трем комитетам нижней палаты Конгресса США сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) администрации президента США и главный эксперт Белого дома по вопросам Украины Александр Виндман.

По оценке газеты, Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей в течение 11 часов. Сотрудник СНБ и кадровый военный рассказал, что скрывают значки в стенограмме, призванные обозначать недосказанные лидерами двух стран фразы.

Например, насколько помнит Виндман, из стенограммы пропало упоминание Зеленским названия газовой компании Burisma, во время правления которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. В документе опущены неоднократные упоминания Трампом записи выступления, в которой Джозеф Байден рекомендовал освободить Виктора Шохина с поста генерального прокурора Украины.

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Сотрудник СНБ показал, что ему было поручено внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Виндман передал выполненную работу своему непосредственному начальнику. В стенограмме, опубликованной позже Белым домом, часть поправок были сохранены, а часть не были учтены.

Газета напоминает о том, что американская сторона воспроизводила разговор Трампа и Зеленского по записям стенографистов, что были сделаны на слух, и при помощи программного обеспечения, предназначенного для распознавания голоса индивида. Эта программа зачастую не фиксирует имена и технические термины.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

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