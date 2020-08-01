Разделили на зоны: в Украине вступили в силу правила адаптивного карантина из-за коронавируса

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года

В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, которые предусматривают разделение территории страны на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионах.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров от 22 июля 2020 №641. Согласно документу, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа 2020 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Зеленая" зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

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"Желтая" зона предусматривает:

запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая" зона, кроме ограничений "желтой" зоны, предусматривает запреты на:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

"Красная" зона, кроме ограничений оранжевой зоны, предусматривает запреты:

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работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Кроме того, при пересечении границы: из стран "зеленой" нужен только страховой полис, для стран "красной зоны" нужен страховой полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Заметим, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

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"Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона", – говорится в сообщении.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей.

Ранее Украину разделили на зоны карантина и стало известно, какие города стали "красными".

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