Украину разделили на зоны карантина: какие города стали "красными" (карта)

Власти показали, как будет выглядеть "карантинная" карта страны с 3 августа

В соответствии с новыми правилами оценки эпидемиологической опасности в Украине страну разделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу.

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Об этом по итогам заседания Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 31 июля сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Таким образом, в "красную" зону попали два областных центра: Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

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В "оранжевой" оказались Ивано-Франковск, Львов, город Бережаны и Бучацкий район Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, а также Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

А "желтыми" стали:

города Винница и Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

город Нововолынск, а также Гороховский, Кверцивський, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, а также Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремче, а также Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянський районы Ивано-Франковской области;

Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;

Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Вся остальная часть Украины попала в "зеленую" зону.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что решение о новом "карантинном" делении вступит в силу 3 августа. А пересматриваться список будет каждую неделю по пятницам.

Больше о том, чем отличаются ограничения в разных зонах, читайте в статье "Новые правила карантина в Украине: что изменится" на нашем сайте.

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Напомним также, что правительство Украины приняло решение о продлении карантина в стране до 31 августа.

А как в условиях карантина изменились условиях трудоустройства для украинцев за границей, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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