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Разминирование Донбасса: Рада изменила закон для привлечения помощи Запада

Сегодня, 12:40

Теперь финансовая помощь международных доноров будет предоставляться напрямую компаниям, занимающихся противоминной деятельностью

Фото: AFP

В связи с призывами Запада изменить закон о разминировании, Верховная Рада внесла соответствующие изменения в закон "О противоминной деятельности в Украине". Это позволит разблокировать процесс поступления международной донорской помощи.

Изменения коснулись положений, которые регулируют вопросы финансирования мероприятий по разминированию путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.

"При таких условиях, финансовые ресурсы не подлежат зачислению в специальный фонд государственного бюджета, как это было предусмотрено ранее. В то же время, использование таких финансовых ресурсов операторами противоминной деятельности будет контролироваться со стороны уполномоченного оперативного органа противоминных операций (законом определен Центр противоминных операций), что будет осуществляться путем согласования направлений использования привлеченных от доноров средств", – говорится в пояснительной записке законопроекта о внесении изменений.

Напомним, в январе в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Согласно документу, услуги по разминированию территорий будут заказывать путем публичных закупок, а разминированием будут заниматься компании – так называемые операторы противоминной деятельности.

В апреле 2018 года, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.

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Тег закон, Рада, помощь, доноры, разминирование

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