Разминирование Донбасса в первую очередь: чем займется Рада на этой неделе

Также депутаты ждут в парламенте важный законопроект по изменениям в Налоговый кодекс

Законопроект о разминировании Донбасса Верховная Рада намерена рассмотреть в первую очередь во вторник. Также депутаты начнут пленарную неделю с блока вопросов аграрной политики. Об этом заявил на Согласительном совете спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, на рассмотрении депутатов будут четыре законопроекта, касающиеся разминирования местности на востоке Украины.

"Я уверен, что мы сможем, наконец, сообща принять этот закон и начать процесс разминирования оккупированных территорий и тех территорий, которые сегодня еще остаются заминированными. Также будет рассматриваться законопроект о прилегающей зоне Украины", – сказал Парубий.

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Он отметил, что кроме вопросов обороны и безопасности, будут рассмотрены шесть законопроектов по аграрной политике, например, для выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В среду традиционно рада займется ратификацией международных соглашений. А вот в четверг депутаты рассмотрят законопроект о публичных закупках. Если профильный комитет Рады подготовит изменения в Налоговый кодекс, то и его "подадут" депутатам в сессионный зал.

"Это будет один из важных вопросов подготовки к принятию бюджета, поскольку мы надеемся в этом году выйти на принятие бюджета быстрее. И возможно, даже в конце ноября", – добавил Парубий.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировали проект постановления о создании ВСК по расследованию нападений на активистов в Украине. Смерть активистки Екатерины Гандзюк стала последней каплей, и депутаты настаивают на создании парламентской комиссии – эту идею поддержал Парубий.