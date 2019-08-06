Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/profile.php?id=100005939985790

Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Рады будет представитель оппозиции https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T20:33:56+03:00 Политика Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", – сказал Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

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"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", – сказал Разумков.

При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера – представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Напомним, ранее сообщалось, что одну из должностей в руководстве парламента "Слуга народа" планирует отдать другой политической силе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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