Заявление Гончарука об отставке: эксклюзивное интервью Разумкова – онлайн-трансляция

Спикер парламента расскажет о возможных кадровых перестановках в правительстве

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Сегодня, 17 января, в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24" – первый эфирный проект с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном. Гостем первой программы стал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Главные темы интервью:

Кадровые перипетии: уйдет ли в отставку премьер-министр Гончарук и кто может стать новым главой правительства?

Итоги работы 2-й сессии IX созыва Верховной Рады. Что из обещаний выполнили депутаты, а что нет?

Чего ждать от нового политического сезона?

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию эфира телеканала "Украина 24":

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Как мы сообщали ранее, еженедельно по пятницам праймовый выпуск новостей "Сегодня" в 19:00 на общенациональном телеканале "Украина" Тигран Мартиросян будет завершать актуальным интервью.

Также напомним, что телеканал "Украина 24" стал телевизионным партнером проекта "Вечер с Яниной Соколовой" . Авторский проект известной журналистки будет выходить каждый четверг в 22:30. Премьера состоялась 16 января.

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