Заявление Гончарука об отставке: эксклюзивное интервью Разумкова – онлайн-трансляция

Сегодня, 17 января, в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24" – первый эфирный проект с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном. Гостем первой программы стал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
Главные темы интервью:
- Кадровые перипетии: уйдет ли в отставку премьер-министр Гончарук и кто может стать новым главой правительства?
- Итоги работы 2-й сессии IX созыва Верховной Рады. Что из обещаний выполнили депутаты, а что нет?
- Чего ждать от нового политического сезона?
Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию эфира телеканала "Украина 24":
Как мы сообщали ранее, еженедельно по пятницам праймовый выпуск новостей "Сегодня" в 19:00 на общенациональном телеканале "Украина" Тигран Мартиросян будет завершать актуальным интервью.
Также напомним, что телеканал "Украина 24" стал телевизионным партнером проекта "Вечер с Яниной Соколовой" . Авторский проект известной журналистки будет выходить каждый четверг в 22:30. Премьера состоялась 16 января.
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