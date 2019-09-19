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Разумков подписал закон об импичменте президента

19 сентября, 18:57

Также спикер подписал законопроекты о запуске Высшего антикоррупционного суда и отсрочку штрафов для "евроблях"

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об особой процедуре смещения президента Украины с поста (импичмент) (№1012).

Как сообщается в карточке законопроекта на сайте парламента, документ возвращен с подписью от председателя Верховной Рады сегодня, 19 сентября.

Также Разумков подписал Законопроект "О внесении изменения в закон Украины О Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАСУ, относительно начала работы суда)" № 1025, который устанавливает, что в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции – обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты представляют ВАСУ.

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Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение – апелляционная палата ВАСУ.

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Также спикер подписал закон, который отсрочивает штрафы для евробляхеров. Это уже вторая отсрочка штрафов и конфискаций – как известно, они должны были вступить в силу еще 22 мая, но тогда депутаты продлили "льготный режим" до 22 августа. А на днях – до 31 декабря.

Ранее Дмитрий Разумков отреагировал на "кнопкодавство" в Раде.

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импичмент законопроекты Разумков

Источник: Сегодня

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