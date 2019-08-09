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Сын помощника Кучмы, противник Ющенко и "Слуга народа": биография кандидата в спикеры Рады Дмитрия Разумкова

Сегодня, 12:08

Нынешний председатель партии "Слуга народа" окончил университеты Шевченко и Госналоговой службы

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Дмитрий Александрович Разумков – один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Возглавлял список партии на парламентских выборах 2019 года. Избранный народный депутат Украины IX созыва. Долгое время считался единственным кандидатом на должность главы Верховной Рады, хотя сам утверждал ряду украинских СМИ, что работал на волонтерских началах и не имел договоренностей о предоставлении ему государственной должности или иных преференций после победы Зеленского.

Родился 8 октября 1983 года в Бердичеве, Житомирская область. Старший сын помощника президента Украины Леонида Кучмы Александра Разумкова (1959-1999). На момент рождения Дмитрия его отец работал в Днепропетровском областном комитете ЛКСМУ и в идеологическом отделе ЦК ЛКСМУ. Мать – Наталья Кудря, актриса, народная артистка Украины.

Окончил Киевский институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко по специальности "Международные экономические отношения" и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "Правоведение".

С 2006 года работает в сфере политического консультирования, политтехнологии и выборов.

В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Вышел из партии после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года. Свой приход в Партию регионов объясняет тем, что был противником президента Виктора Ющенко.

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В 2010-2014 годах работал с Сергеем Тигипко, знакомым его отца со времен работы Александра Разумкова в Днепропетровской организации ВЛКСМ.

Присоединился к команде Владимира Зеленского, став одним из руководителей избирательного штаба кандидата после того, как Зеленский заявил о своих президентских амбициях. В то же время, согласно интервью, которое Разумков дал украинской газете "Факты", он присоединился к Зе-команде несколько раньше, в октябре 2018 года, после того, как прошел двухчасовое собеседование у Зеленского.

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Женат. Имеет двоих детей.

В публичной жизни пользуется только русским языком, и по его собственному утверждению,будет говорить по-русски до окончания оккупации Донбасса и Крыма.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке", – заметил политик.

Чтобы побороть "кнопкодавство" нардепов в Раде, предлагал запустить систему голосования с помощью отпечатков пальцев.

Главной проблемой с урегулированием конфликта на Донбассе называет информационную политику.

"Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит c российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий. Потому что главное в государстве – это наши люди, – заявил Разумков.

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Источник: Сегодня

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