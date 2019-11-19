Разумков посетит три области: стали известны планы визита

Глава парламента посетит несколько предприятий и даже поднимется на борт катера

Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 20-21 ноября совершит рабочий визит в Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области, сообщает пресс-служба парламента.

Так, в среду, 20 ноября, председатель Рады будет в Днепре, где посетит аэропорт, конструкторское бюро "Южное" им.М.К. Янгеля и областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

В тот же день Разумков пообщается с коллективом ОАО "Запорожский завод тяжелого краностроения" и Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник".

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В четверг, 21 ноября, спикер парламента побывает на ГП "Мариупольский морской торговый порт" и поднимется на борт пограничного катера "Донбасс".

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Разумков встречался с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, с которым обсудил ситуацию на востоке Украины. Он заявил, что война на Донбассе – это не только проблема Украины.

Также в эфире одного из украинских телеканалов Разумков рассказал, когда разработают законопроект об особом статусе Донбасса. Он отметил, что "президент, вернувшись с "нормандской" встречи, вместе с парламентом будут создавать законопроект.

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