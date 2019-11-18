Разумков: Война на Донбассе – это не только проблема Украины

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, которому заявил, что война на Донбассе – это общая для Европы проблема. Об этом он сказал в ходе встречи.

Он выразил надежду на дальнейшие дружеские взаимоотношения между парламентами Украины и Литвы, но затронул важный вопрос.

"Я хотел бы поблагодарить вас за ту постоянную и неуклонную поддержку, которую мы ощущаем и от вас лично, и от вашего государства, так же, как и от так называемой группы "Балтик+". Мы достаточно неплохо понимаем, что те события и та война, которая происходит в нашем государстве, – она не является исключительно нашей проблемой. Это, на сегодняшний день, является глобальной проблемой, и ее последствия трудно переоценить", – сказал Разумков.

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В свою очередь Пранцкетис напомнил, что в июле следующего года в Литве будет проходить IV конференция, касающаяся реформ в Украине, а также пригласил Разумкова в Литву.

"Я пригласил председателя Верховной Рады господина Разумкова в Литву осуществить визит для участия в 30-летии восстановления независимого Литовского государства, которое состоится 18 марта 2020 года", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 сентября на полях мемориальных мероприятий в Польше, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, президент Владимир Зеленский встречался с президентом Литвы Гитанасом Науседой, с которым обсудил ряд важных вопросов.

А в октябре Зеленский встретился с президентом Латвии. Президент Украины с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом достигли важного соглашения и обсудили украинские реформы.

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