Разумков поздравил украинцев с Новым годом: видеообращение

Очень хочется, чтобы украинцы действительно ощутили позитивные изменения в стране, отметил политик

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Пока президент Владимир Зеленский обратится к украинцем ближе к полуночи, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже поздравляет граждан Украины с новогодними и рождественскими праздниками.

По его словам, одним из главных достижений 2019 года – это перезагрузка власти, которая в перспективе должна сделать жизнь граждан лучше.

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"Дорогие украинцы! 2019 год был определяющим для нашей страны. Вместе с вами мы вместе перезагрузили систему власти, приведя в нее новых, эффективных и, главное, ответственных политиков. Я очень хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно ощутили позитивные изменения от нашей работы. Я хочу вам пожелать здоровья, уюта, согласия в ваших домах, чтобы всегда там звучал детский смех, а ваши родные были рядом с вами. Чтобы был мир в нашей стране, чтобы она развивалась. С Новым годом и Рождеством Христовым", – сказал Разумков.

Напомним, на днях Дмитрий Разумков дал эксклюзивное интервью "Сегодня", в котором поделился планами Верховной Рады на 2020 год, а также выступил за жесткое наказание для "кнопкодавов" и рассказал еще много чего интересного.

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