Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Разумков поздравил украинцев с Новым годом: видеообращение

31 декабря, 22:00

Очень хочется, чтобы украинцы действительно ощутили позитивные изменения в стране, отметил политик

Скриншот

Скриншот

Пока президент Владимир Зеленский обратится к украинцем ближе к полуночи, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже поздравляет граждан Украины с новогодними и рождественскими праздниками.

По его словам, одним из главных достижений 2019 года – это перезагрузка власти, которая в перспективе должна сделать жизнь граждан лучше.

Реклама

"Дорогие украинцы! 2019 год был определяющим для нашей страны. Вместе с вами мы вместе перезагрузили систему власти, приведя в нее новых, эффективных и, главное, ответственных политиков. Я очень хочу, чтобы в 2020 году в каждом регионе, в каждом городе, в каждой семье вы действительно ощутили позитивные изменения от нашей работы. Я хочу вам пожелать здоровья, уюта, согласия в ваших домах, чтобы всегда там звучал детский смех, а ваши родные были рядом с вами. Чтобы был мир в нашей стране, чтобы она развивалась. С Новым годом и Рождеством Христовым", – сказал Разумков.

В тренде
Эксклюзивное интервью премьер-министра Алексея Гончарука: видео
Алексей Гончарук

Напомним, на днях Дмитрий Разумков дал эксклюзивное интервью "Сегодня", в котором поделился планами Верховной Рады на 2020 год, а также выступил за жесткое наказание для "кнопкодавов" и рассказал еще много чего интересного.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Новый год новогоднее поздравление обращение Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видеоПолитика
"Весь день плачу": освобожденная Елена Сорокина не сдерживала эмоцийУкраина
Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: онлайн-трансляция
Новогоднее обращение Зеленского к украинцам: онлайн-трансляцияПолитика
Поздравит ли Путин Зеленского с Новым годом: в Кремле дали ответ
Поздравит ли Путин Зеленского с Новым годом: в Кремле дали ответПолитика
Зеленский под Новый год созвонился с Путиным: подробности разговора
Зеленский под Новый год созвонился с Путиным: подробности разговораПолитика
В Украине около 50 человек, которые отказались от обмена, останутся за решеткой — Зеленский
В Украине около 50 человек, которые отказались от обмена, останутся за решеткой — ЗеленскийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...