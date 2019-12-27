Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал эксклюзивное интервью "Сегодня": видео

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал экслюзивное интервью "Сегодня" на телеканале "Украина" и телеканалу "Украина 24". Он рассказал о главных победах и поражениях парламента ІХ созыва, а также о том, какие цели стоят на следующий год перед депутатами. Напомним, что ранее в гостях студии "Сегодня" был премьер-министр Алексей Гончарук.

В эксклюзивном интервью на телеканалах "Украина" и "Украина 24" глава ВР рассказал, доволен ли он результатом так называемого "турборежима", в котором первые 4 месяца работал парламент. Отметим, что за это время были представлены 1490 законодательных инициатив, приняты более 350 законопроектов и постановлений.

Также за первые несколько месяцев работы в парламенте были скандалы, которые помешали еще более плодотворной работе. Разумков подвел итоги, удалось ли справиться с проблемами в стенах Рады и взять ситуацию под контроль.

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Кроме того, в Украине на сегодняшний день положительный баланс доверия населения имеют только президент Владимир Зеленский и, собственно, сам Разумков (ему доверяют 48%). Спикер ВР рассказал, благодаря чему получается добиваться такого результата.

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Кроме того председатель парламента рассказал, насколько удалось приблизить Украину к миру на Донбассе, обсудит законодательные планы на 2020 год.

Напомним, 23 декабря гостем телеканала "Украина 24" был министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В эксклюзивном интервью он заявил, что уже в конце февраля 2020 года в Украине станет возможно получение электронного паспорта. Он отметил, что с таким электронным документом в смартфоне можно будет путешествовать на поездах и самолетах внутри страны.

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