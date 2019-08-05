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Разумков: Проблему Донбасса и Крыма законами не решить https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 2019-08-05T10:19:52+03:00 Политика В «Слуге народа» объяснили, как Украине возвращать временно оккупированные территории

Мир на Донбассе и возвращение Крыма зависят не от принятых законов, а от желания агрессора закончить войну. Новый состав Верховной Рады также готов обсудить ситуацию с особым статусом временно оккупированных территорий.

Об этом рассказал в интервью "Коммерсанту" лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", – сказал он.

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Разумков отметил, что особый статус для Донбасса будет обсуждаться депутатами нового созыва парламента, однако это не главное условие для возвращения мира и деоккупацию территорий.

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"Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить, и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года Верховная Рада на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса. В документе прописаны правила существования временно оккупированных территорий. По нему госорганы смогут на официальном уровне использовать русский язык, а местные власти получат право создавать "народные отряды милиции". Предлагается также ограниченная амнистия для боевиков. Но есть в законе и предохранители – ни одна из вышеперечисленных норм не начнет работать без демилитаризации, деоккупации и разоружения ОРДЛО. Читайте подробней, что означает продление закона об особом статусе.

Ранее президент Владимир Зеленский уже называл сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.

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