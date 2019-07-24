В Раде могут появиться комитеты по евроинтеграции и Донбассу

После формирования новой Верховной Рады изменения могут коснуться и парламентских комитетов

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Пока идут разговоры о новом раскладе сил в Верховной Раде, лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков не исключает появление отдельных комитетов парламент по евроинтеграции и реинтеграции Донбасса.

В то же время он считает, что нет необходимости создавать отдельное министерство под евроинтеграцию или под другие парламентские комитеты.

"Комитет по евроинтеграции нельзя будет внести в комитет по иностранным делам, потому что оно так не работает. Там не только вопросы, связанные с международной деятельностью государства. Поэтому, наверное, все-таки это отдельный комитет. Есть министерства, есть центральные органы власти, которые фактически приравнены к министерствам. То есть задача максимально была бы такой, но реализовать ее на сто процентов, боюсь, не удастся. А плодить дальше комитеты под каждый орган центральной власти – это не сработает", – сказал Разумков.

Политик также считает, что нужно усиливать работу в вопросе реинтеграции оккупированных территорий и сейчас идет обсуждение о возможном создании отдельного комитета Рады по данному вопросу.

"Я сейчас не готов ответить, будет ли создан отдельный комитет или нет, но усиление именно этого направления в рамках отдельного комитета или в формате подкомитета, я думаю, нужно будет делать", – убежден лидер "Слуги Народа".

Отметим, что евроинтеграционные процессы в 2019 году могут ожидать проблемы. Недавно в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказывала, что выполнение Украиной Соглашения об ассоциации под угрозой. По ее словам, на сегодняшний день Украина могла бы достичь еще больших результатов, однако парламентские выборы могут притормозить процесс.

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