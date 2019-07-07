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Выполнение Соглашения об ассоциации под угрозой: Климпуш-Цинцадзе назвала причину

7 июля, 09:02

На сегодняшний день Украина могла бы достичь еще больших результатов, если бы не одно "но"

Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze
Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze.

Досрочные парламентские выборы и де-факто заблокированная работа парламента могут помешать выполнить запланированный на 2019 год объем обязательств Украины по Соглашению об ассоциации перед Европейским Союзом. Об этом рассказала в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что евроинтеграционные задачи за прошлый год были выполнены на 42%.

"На конец первого квартала 2019 года было уже 32% выполнения задач на этот год. При отсутствии этого избирательного хайпа и де-факто блокировки работоспособности многих органов власти, мы могли бы сейчас выйти как минимум на 50%. И, кстати, за первый квартал 2019 года мы даже подтянули общее выполнения Соглашения за все предыдущие годы – теперь это 44%. Поэтому качественное выполнение задач этого года дало бы нам также возможность подтянуть общий процент выполнения Соглашения за все предыдущие годы. Но, подозреваю, что остановка отлаженной работы из-за выборов и перезагрузку власти, конечно, скажется на результатах этого года", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с Иванной Климпуш-Цинцадзе: Требования по второму траншу макрофина надо выполнить до конца сентября.

Напомним, в начале года Иванна Климпуш-Цинцадзе уже рассказывала, что прогресс Киева в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС составляет 42%. Она напомнила, что по результатам проведения Совета ассоциации и саммита Украина-ЕС в прошлом году было решено продолжать в 2019 году диалог по углублению сотрудничества между сторонами в сферах энергетики, таможенного сотрудничества, цифрового рынка, юстиции, свободы и безопасности.

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Тег выборы, обязательства, соглашение об ассоциации, Климпуш-Цинцадзе

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