Разумков рассказал, что думает о назначении Ермака в Офис президента

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Спикер Верховной Рады прокомментировал назначение Андрея Ермака главой Офиса президента. Он считает, что негативных последствия от смены руководства президентской администрации не будет. Об этом глава парламента сказал во время рабочей поездки в Киевскую область.

Он напомнил, что Ермак далеко не новый человек в Офисе президента, поскольку был помощником главы государства и работал по важным направлениям по поручению Зеленского.

"Я думаю, что президент здесь не должен ни с кем советоваться. Это глава его Офиса. Офис – это структура, которая обеспечивает деятельность президента. И это исключительная прерогатива президента, кого назначать на эту должность. Это не новый человек, это человек, который был помощником президента. Фактически в первые дни после вступления в должность его Владимир Александрович (Зеленский. – Ред.) назначил. Поэтому я не вижу каких-то негативных последствий в этом 100%. Я думаю, что это положительно повлияет на работу Офиса главы государства", – сказал Разумков.

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Спикер добавил, что ему не известно, готовят ли бывшему главе ОПУ Андрею Богдану новую должность, например, в Кабинете министров.

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Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" дал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

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