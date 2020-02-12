Куда ушел Богдан: политолог дал прогноз насчет его нового поста

Версий несколько, но все они так или иначе связаны с политикой и правовой сферой

Фото: Reuters

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Вчера Офис президента сотрясли громкие кадровые перестановки: место Андрея Богдана, который руководил ОПУ с мая прошлого года, занял Андрей Ермак.

Информации от Андрея Богдана о том, куда он уходит из ОПУ, пока не поступало. Но большинство опрошенных сайтом "Сегодня" экспертов сходятся во мнении, что из команды президента Андрей Богдан не уйдет.

Вариантов, где может пригодиться опытный политик – хоть отбавляй, рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. Но вероятность, что Богдан может получить должность в Кабмине, он считает достаточно низкой:

"Это популярная тема, но я мало верю в версию с Кабмином. В Кабмине пахать надо. И не меньше, чем в Офисе президента, а может, даже и больше. А потом куда? Министром юстиции? Но он же привык, как у нас говорится, "быть не первым, но и не вторым". То есть он не был первым лицом, но часто был уполномочен действовать от имени президента. А здесь он будет ни первым, ни вторым, ни третьим… Не думаю, что он захочет брать на себя эту рутину. А если Богдан будет претендовать на какую-то высокую должность в правительстве, это будет тот же конфликт с Гончаруком и "повторение пройденного". Зачем это президенту?" – поясняет Фесенко.

По его мнению, Богдан скорее может получить какой-то высокий и влиятельный статус в правовой сфере.

"Это может быть, к примеру, Высший совет правосудия — очень влиятельный орган, и близкий к сфере интересов Богдана. Или, допустим, Высшая квалификационная комиссия судей. Варианты есть. А дальше все зависит от личных желаний или амбиций самого Богдана. Может, он возьмет паузу. Но в любом случае, думаю, он постарается хорошие личные отношения с Зеленским сохранить. А президенту такие люди будут нужны", – уверен политолог.

Подробно о кадровых перестановках читайте в материале "Ермак захочет сохранить свою особую роль": политолог о кадровых решениях Зеленского".

Сегодня, 12 февраля, новый глава ОПУ Андрей Ермак даст первый брифинг на новой должности. Встреча с журналистами состоится в пресс-центре на Банковой, начало брифинга запланировано на 10:30.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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