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Разумков рассказал, как работают нардепы в условиях карантина

20 марта, 01:43

Елена Кузьмич

Спикер парламента рассказал, что при первых симптомах коронавируса нардеп Шахов самоизолировался и не посещал встречи парламентариев

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, как депутаты работают в условиях карантина.

Об этом он сообщил в комментарии телеканалу "Украина24".

Сейчас парламент, как и большинство учреждений в стране, соблюдает режим карантина. Те сотрудники, которые могут работать удаленно – переведены на работу в домашнем режиме. По словам Дмитрия Разумкова, при необходимости комитеты Верховной Рады все-таки собираются, и рассматривают законопроекты:

"Чувствую себя хорошо. Верховная Рада работает в обычном и стандартном режиме. Так, ограничили количество посетителей и количество людей на встречах".

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Разумков также прокомментировал заражение народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердился коронавирус. Спикер парламента рассказал, что при первых симптомах Шахов самоизолировался, и не посещал встречи парламентариев:

оворил с Шаховым. Он был на совещании 12 марта. После этого он не посещал Верховную Раду Украины, на голосование его не было"

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"Максимально предпринимаются меры для того, чтобы проверить, кто с ним контактировал. Пока нет типичных проявлений коронавируса в Верховной Раде, поэтому работаем в штатном режиме", – отметил Разумков.

Он утверждает, что не болен коронавирусом, а Совет прошел почти полную дезинфекцию.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Верховная Рада карантин коронавирус Дмитрий Разумков Сергей Шахов

Источник: Сегодня

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