Разумков рассказал, когда будет следующее заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады может пройти в конце недели, на котором, среди прочего, могут быть и кадровые назначения в правительство.

Об этом сообщил на брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

По его словам, на этом заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны правительства не было зарегистрировано в ВР.

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"По состоянию на сегодняшний день окончательной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все-таки состоится, то состоится в конце недели. Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений в Кабинет министров Украины, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", – сказал Разумков.

Отметим, что на днях в "Слуге народа" называют дату следующего внеочередного заседания Рады примерно 30 апреля – 1 мая. В свою очередь сам Саакашвили анонсировал свое возможное назначение в Кабмин.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля состоялось внеочередное заседание парламента. Перед ним собиралась фракция "Слуга народа" и общалась с Саакашвили. Ожидалось, что вопрос его назначения уже вынесут на том заседании ВР, но этого так и не случилось. Среди прочего, депутаты приняли пару важных решений, например, разблокировали изменения в Регламент. Читайте подробней об итогах заседания Рады.

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