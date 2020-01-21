Разумков рассказал, за чей счет депутаты поедут в Давос

Депутатов в командировки пускают очень осторожно, а в Швейцарию их никто не отправлял

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Народные депутаты, которые намерены посетить Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), отправятся туда за свой счет, а не под видом командировки. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он четко заявил, что депутаты не едут в Давос за государственные средства, поскольку в командировки их туда не направляли.

"Я, как председатель ВРУ, их не направлял и достаточно тщательно просматриваю документы по командировкам. В первую очередь, я смотрю, когда, чтобы это не была сессия (Рады – ред.), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно – исключительно НАТО, исключительно ПАСЕ. И все командировки, которые происходят, они происходят в 99% не за счет государственного бюджета Украины", – заверил Разумков.

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Отметим, что Форум в Давосе будет проходить 21-24 января. В нем примут участие представители 118 стран.

Как сообщали новости "Сегодня", на Всемирный экономический форум в Давос отправится президент Владимир Зеленский 22 января. Также туда планируют поехать и более двух десятков депутатов от "Слуги народа".

Напомним, в прошлом году в Давос ездил еще пятый президент Украины Петр Порошенко, а среди мировых лидеров были президенты США, Франции, премьер Британии. Участники, как и в предыдущие годы, попытались задать тренды в мировой политике и экономике минимум на год вперед. С другой стороны – форум подчеркнул, что главным трендом мировой политики сегодня остается отсутствие взаимопонимания между ключевыми государствами планеты. Читайте подробней об итогах Давоса-2019 – о чем сказали мировые лидеры и о чем промолчали.

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