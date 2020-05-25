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  1. Новости политики

Разумков снял запрет на командировки для депутатов

25 мая, 16:48

Сергей Мартынец

Глава парламента внес изменение в свое же распоряжение от 12 марта

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил запрет на командировки для депутатов. Соответствующее его распоряжение опубликовано на сайте парламента.

Глава парламента внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта, в котором одним из пунктов была отмена служебных командировках в пределах Украины должностных лиц ВР, Аппарата ВР, народных депутатов и их помощников.

"В связи с принятием Верховной радой Украины решения о работе с 18 мая 2020 года в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной рады девятого созыва, утвержденного постановлением Верховной рады от 16 января 2020 года, пункт 6 распоряжения "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" от 12 марта 2020 года исключить", – говорится в документе.

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Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний. С 19 мая началась первая пленарная неделя, но депутаты смогли поработать только два дня и еще два заседания отменили из-за новых коронавирусных депутатов.

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Верховная Рада депутаты командировки Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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