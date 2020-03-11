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Разумков срочно отменил командировки депутатов за границу из-за коронавируса

11 марта, 10:12

Сергей Мартынец

В мире ухудшается эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом

Недавно нардепа Олега Волошина заподозрили в заражении коронавирусом, а теперь из-за ухудшающейся ситуации в мире спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов не ехать за границу в командировки. Он подписал соответствующее распоряжение.

По его словам, данная мера связана с еще большим распространением коронавируса в мире, в том числе в странах ЕС, и призвана предотвратить возникновение и распространение массовых инфекционных заболеваний в украинском парламенте.

"Народным депутатам Украины, работникам аппарата Верховной Рады настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире. Руководителю аппарата ВР Штучному В.В. принять необходимые профилактические, организационные и материально-технические меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой", – говорится в документе Разумкова.

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Напомним, в Украине на сегодняшний день официально подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада депутаты командировки коронавирус Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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