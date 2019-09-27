Разумков: Украина не изменила приоритеты – движение в НАТО и Евросоюз

Разумков провел встречу с послом Греции / Фото: Верховная Рада

Приоритеты Украины остаются неизменными – это движение к Европейскому Союзу и НАТО. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Греческой Республики в Украине Георгиосом Пукамиссасом.

Разумков поблагодарил дипломата за помощь в развитии взаимовыгодных украинско-греческих отношений, в частности, по укреплению межпарламентского взаимодействия, сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Глава украинского парламента также поблагодарил за позицию Греции в поддержке независимости и территориальной целостности Украины. В ходе разговора Разумков подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились.

"Мы двигаемся в Европейский Союз и НАТО", – сказал он и поблагодарил греческий народ за постоянную поддержку нашей страны в Европе и мире.

Реклама

Спикер также выразил надежду на плодотворное сотрудничество Украины и Греции в будущем. Глава парламента подчеркнул, что в нынешних уникальных условиях, когда ради проведения реформ объединились три вертикали власти, украинский парламент вынужден работать в "турборежиме", эффективно и качественно преодолевая недоработки прошлых лет.

"Мы понимаем свою ответственность и кредит доверия, которые украинский народ предоставил новым политикам, и именно с этим связана быстрая работа парламенту. Одним из приоритетных направлений сейчас является проведение реформ для детенизации экономики", – подчеркнул он.

По убеждению Разумкова, это откроет для инвесторов возможности ведения бизнеса в Украине. Однако этому должны предшествовать изменения судебной системы и обеспечение равного доступа к правосудию.

В тренде Отставка Данилюка в руках Зеленского: что нужно знать о секретаре СНБО

В свою очередь, Георгиос Пукамиссас высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине.

"Это достижения, за которые украинский народ должен быть горд, новые политики начинают в хороших условиях", – отметил посол.

По его словам, Греция продолжит неуклонно поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью сайту "Сегодня" объяснил, на что не стоит тратить время Украине в вопросе вступления в Альянс.

В свою очередь, пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью сайту "Сегодня" напоминал, что в декабре на саммите НАТО мы должны подписать условия предоставления Украине ПДЧ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама