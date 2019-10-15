Разумков: Верховная Рада заканчивает с турборежимом

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе парламентарии заканчивают с турборежимом и перейдут к более плановой работе. Об этом он заявил на согласительном совете с лидерами фракций.

В первую очередь он поздравил украинцев с прошедшим Днем защитника Украины, а также футболистов сборной Украины, которая вчера победила сборную Португалии в матче отбора на Евро-2020. Не забыл и про боксера Александра Усика, одержавшего яркую победу в США в первом бою в новой для себя супертяжелой весовой категории.

Председатель парламента отметил, что на прошлой неделе проходили Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ, и попросил глав украинских делегаций представить отчеты о ходе и результатах этих мероприятий.

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Что касается парламентской работы, то здесь Разумков озвучил один любопытный момент.

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"На этой неделе, в том числе и прислушиваясь к премьер-министру, мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти ради проведения реформ, и будем работать в несколько ином режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее или это как-то повлияет на качество работы", – сказал спикер ВР, не уточнив, что именно подразумевается под словами "несколько иной режим".

Также глава парламента отметил, что на прошлой неделе Верховная Рада рассмотрела 41 вопрос повестки дня, 24 проекта законов были приняты в целом и четыре – в первом чтении. Он поблагодарил всех народных депутатов за плодотворную работу.

Как сообщали новости "Сегодня", на прошлой пленарной неделе в парламент неожиданно приходил президент Украины Владимир Зеленский. Однако он не зашел в сессионный зал, а провел закрытые встречи сначала с лидерами парламентских фракций, а затем со своей партией "Слуга народа", чтобы разъяснить ситуацию с "формулой Штайнмайера". Читайте подробнее, как депутатов разделила "формула Штайнмайера" и объединила неприкосновенность.

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