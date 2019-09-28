Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Стефанчук рассказал, когда парламент завершит "турборежим"

28 сентября, 00:59

После этого мы перейдем в обычный режим, - заявил Стефанчук

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе украинский парламент уже может завершить так называемый "турборежим" принятия законов и перейти к обычному режиму работы.

"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Стефанчук указал, что имеющая большинство "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.

Реклама

"После этого мы перейдем в обычный режим", – подчеркнул он.

В тренде
Отставка Данилюка в руках Зеленского: что нужно знать о секретаре СНБО

Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.

Также программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фракция парламент голосование слуга народа Стефанчук

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
"Они понравились друг другу": Лукашенко дал оценку встрече Зеленского и ТрампаПолитика
Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргумент
Импичмент Трампу невозможен: озвучен железный аргументСША
Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях Госдепа
Разговор Трампа и Зеленского: Помпео не увидел нарушений в действиях ГосдепаСША

Новости партнеров

Loading...