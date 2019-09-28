Стефанчук рассказал, когда парламент завершит "турборежим"

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе украинский парламент уже может завершить так называемый "турборежим" принятия законов и перейти к обычному режиму работы.
"Думаю, на следующей неделе мы будем стараться завершить "турборежим" и перейти в нормальный режим работы", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
Стефанчук указал, что имеющая большинство "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций, но партия власти изначально предупреждала коллег по парламенту, что сначала намерена в ускоренном режиме принять подготовленный пакет законопроектов, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, необходимый для перезагрузки власти и запуска экономики.
"После этого мы перейдем в обычный режим", – подчеркнул он.
Стефанчук рассказал, что на предстоящей неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и изобличителях коррупции.
Также программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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