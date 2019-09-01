Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Зеленский встретился с премьером Бельгии и президентом Литвы: что обсуждали

1 сентября, 15:12

Украинский президент обсудил ряд важных вопросов с Гитанасом Науседой и Шарлем Мишелем

Делегации Украины и Литвы на переговорах

Делегации Украины и Литвы на переговорах / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает официальный визит в Польшу, где у него состоялись встречи еще с несколькими высокопоставленными иностранными лидерами.

Так, на полях мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, украинский президент встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях. Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский союз", – сообщили 1 сентября в Офисе президента Украины.

Также Зеленский обсудил с Науседой активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики и подготовку Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Литве в 2020 году.

Реклама

Кроме того, президент встретился с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, которого поблагодарил за реабилитацию украинских ветеранов в его стране.

Делегации Украины и Бельгии на переговорах

Делегации Украины и Бельгии на переговорах / Фото: Офис Президента Украины

В тренде
Церемония памяти 80-летия Второй мировой войны проходит в Польше: фото и видео

Еще одна тема, которая была поднята на переговорах: мирное урегулирование на Донбассе, в том числе в рамках "Нормандского формата". На этом фоне Зеленский поблагодарил Мишеля за реабилитацию украинских ветеранов в его стране.

Напомним, что в рамках первой поездки в Польшу с момента победы на президентских выборах Владимир Зеленский провел переговоры с лидером этой страны Анджеем Дудой, с которым обсудил пути налаживания отношений между двумя государствами.

Мы также писали, что у Зеленского запланирована также встреча с вице-президентом США Майком Пенсом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Бельгия Литва Польша переговоры встреча Зеленский мишель Науседа

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известно
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известноПолитика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причина
Зеленский отказался от встречи с украинцами Польши: названа причинаПолитика
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и Россией
Разумков прокомментировал вопрос обмена пленными между Украиной и РоссиейУкраина

Новости партнеров

Loading...