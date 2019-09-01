Зеленский встретился с премьером Бельгии и президентом Литвы: что обсуждали

Делегации Украины и Литвы на переговорах / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает официальный визит в Польшу, где у него состоялись встречи еще с несколькими высокопоставленными иностранными лидерами.

Так, на полях мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, украинский президент встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Лидеры стран положительно оценили экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях. Участники встречи обсудили движение Украины в Европейский союз", – сообщили 1 сентября в Офисе президента Украины.

Также Зеленский обсудил с Науседой активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики и подготовку Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Литве в 2020 году.

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Кроме того, президент встретился с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, которого поблагодарил за реабилитацию украинских ветеранов в его стране.

Делегации Украины и Бельгии на переговорах / Фото: Офис Президента Украины В тренде Церемония памяти 80-летия Второй мировой войны проходит в Польше: фото и видео

Еще одна тема, которая была поднята на переговорах: мирное урегулирование на Донбассе, в том числе в рамках "Нормандского формата". На этом фоне Зеленский поблагодарил Мишеля за реабилитацию украинских ветеранов в его стране.

Напомним, что в рамках первой поездки в Польшу с момента победы на президентских выборах Владимир Зеленский провел переговоры с лидером этой страны Анджеем Дудой, с которым обсудил пути налаживания отношений между двумя государствами.

Мы также писали, что у Зеленского запланирована также встреча с вице-президентом США Майком Пенсом.

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