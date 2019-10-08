Разумков встретился с главой МИД Латвии: подробности разговора

Эдгар Ринкевичс уже второй день в Украине и продолжает встречи с украинскими чиновниками

Разумков и Ринкевичс / Фото: Верховная Рада

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом. Они обсудили ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и конфликт на Донбассе, сообщает пресс-служба парламента.

Председатель ВР поблагодарил латвийского министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, в вопросах территориальной целостности и суверенитета, и подчеркнул, что многолетние дружеские отношения между странами будут эффективно развиваться и в дальнейшем.

Кроме того, Разумков поблагодарил Ринкевичса за позицию латвийской делегации в Европе. Напомним, что Латвия бойкотировала заседание ПАСЕ из-за возвращения туда России. Он также поблагодарил за организацию заседания в Риге с участием парламентариев стран Балтии, Грузии, Польши, Великобритании, Украины, Швеции и Дании относительно дальнейших действий в связи с таким решением Ассамблеи.

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"Украина благодарна вам, как представителю Латвии, за последовательную позицию относительно российской агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма, а также в вопросах ПАСЕ", – сказал спикер Верховной Рады.

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Также Разумков выразил благодарность за помощь Латвии в реабилитации украинских военных, получивших ранения на Донбассе. Также эта страна организовывает отдых для детей из семей военнослужащих, чьи родители погибли или получили ранения на войне.

"Мы пытаемся завершить войну и прилагаем максимум усилий для возвращения наших людей", – подчеркнул глав ВР.

В свою очередь латвийский министр Ринкевичс отметил высокий уровень сотрудничества между вертикалями власти в Украине и высокий темп законодательных изменений. Он пожелал успехов в проведении реформ и пригласил украинскую парламентскую делегацию в Латвию.

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Латвии прибыл в Украину 7 октября и уже успел встретиться с украинским коллегой Вадимом Пристайко. На их совместной пресс-конференции Ринкевичс сделал заявление по санкциям против России.

Смотрите также видео, как в Киеве открыли Латвийский сквер. На мероприятии присутствовали Ринкевич с Пристайко и мэр столицы Виталий Кличко:

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