Глава МИД Латвии Ринкевичс сделал заявление по санкциям против России

Латвийский министр признал, что Евросоюз не раз поднимал вопрос ослабления наказания против Москвы

Эдгар Ринкевичс. Фото: facebook.com/edgars.rinkevics

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс во время визита в Украину заявил о необходимости продления санкций против России. Об этом он заявил на совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции.

Он отметил, что в Евросоюзе периодически поднимают вопрос ослабления или вообще отмены санкций против России за невыполнение Минских соглашений, но не тех, что касаются Крыма.

"Мы должны продолжать держать вопрос непризнания оккупации и аннексии Крыма в международной повестке дня, а также держать давление и санкции, которые были введены за Крым", – сказал Ринкевичс.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня Евросоюз продлил на год санкции против России за оккупацию Крыма.

Отметим, что всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины. Эти персональные санкции были продлены 12 сентября.

Также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России (продлены 27 июня), введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп также продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама