Латвия и Литва бойкотируют сессию ПАСЕ из-за России

Балтийские страны выступают в знак солидарности с Украиной и тоже возмущены ситуацией с РФ

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

Осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) частично будут бойкотировать делегации Латвии и Литвы. Таким образом они в знак солидарности с Украиной выражают протест в связи с возвращение России в организацию.

Об этом сообщает DW.

Как заявила на открытии сессии руководительница делегации Латвии Инес Либина-Эгнер, ее страны частично будет бойкотировать заседания ПАСЕ, однако продолжат работать в политических группах и комитетах.

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Также стало известно, что в Страсбург на сессию ПАСЕ прибыли только двое из четырех членов литовской делегации. Еще двое отказались приехать, выражая, таким образом, несогласие с возвращением российской делегации.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ из-за возвращения туда России. Глава делегации Украины Елизавета Ясько отмечала, что едет в Страсбург с неофициальным визитом в качестве гостя. Глава украинской делегации прокомментировала возвращении России в ПАСЕ.

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В свою очередь председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, комментируя демарш Украины, напомнила, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность. Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы", в контексте агрессии России против Украины, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной, и она "рассчитывает на открытый и честный диалог с российскими коллегами".

В то же время и Эстония заявляет о кризисе в организации из-за возвращения России. Эстонская делегация попытается привлечь внимание других государств-членов организации к последствиям политической деятельности России. "Мы обеспокоены этой ситуацией, так как нарушение международных договоров по-прежнему сохраняется", – отметила глава делегации Мария Юферева-Скуратовски.

Политологи Александр Палий и Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснили, выиграет или потеряет Украина от демарша в ПАСЕ.

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