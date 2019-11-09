Разведение сил у Петровского: Россия сделала циничное заявление

Украина сделала еще один шаг для встречи Нормандской четверки

/ Фото: Reuters

Россия якобы приветствует отвод сил Вооруженными силами Украины и боевиками т.наз. "ДНР" у линии соприкосновения на Донбассе в районе Петровского.

Об этом в субботу, 9 ноября, заявил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", — сказал он, умолчав о роли России в развязывании вооруженного конфликта на Донбассе и поддержке боевиков оружием и живой силой.

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Российский полпред подчеркнул, что в этом районе ранее уже происходило разведение сил и средств и попытался в очередной раз обвинить Украину в срыве сроков разведения.

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Грызлов напомнил, что процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены Нормандской четверкой и минской Контактной группой.

"Рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", — заключил он.

Напомним, разведение сил на линии соприкосновения на Донбассе является условием для саммита Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

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