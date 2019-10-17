Разведение войск на Донбассе: Марчук уличил Россию во лжи

В Минске россияне подписались под договоренностями, которые сейчас отрицают и перекладывают вину на Киев

Евгений Марчук / Фото: Сегодня

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Отвод войск в Золотом и Петровском продолжает откладываться из-за ежедневных атак боевиков. В то же время Россия обвиняет в этом Киев и отрицает условие о семи днях тишины на фронте для начала разведения сторон. Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук в интервью сайту "Сегодня" напомнил, что Москва сама подписывалась под этой договоренностью, а теперь не выполняет.

"Все очень просто. Нужно посмотреть на рамочное решение, которое подписано в 2016 году всеми участниками ТКГ. Оно, кстати, есть на сайте ОБСЕ. Там записано, что семидневный режим тишины обязателен. Не может быть разведения, когда час тишины. И тогда, да, была дискуссия. Но окончательно договорились и подписали все стороны, что сначала семидневный режим тишины – это обязательное условие. Кроме того, в этом рамочном решении, которое уже тогда регулировало разведение в этих трех пунктах, было предусмотрено, что если будет удачное разведение, тогда это рамочное решение будет регулировать разведение и на других участках. Ведь это микроскопические разведения по километру. С военной точки зрения – это не самые сложные разведения", – рассказал он.

Марчук отметил, что ранее уже слышал отрицания главы МИД РФ Сергея Лаврова об условии семи дней тишины. Отметим, что и сейчас Москва, в том числе российский министр, продолжают цинично обвинять именно Киев в срыве отвода войск.

"Он давно известный манипулятор. Это обязательное условие, подписанное, в том числе, и российской стороной. Более того, если одна из сторон (тоже так записано) или в процессе разведения, или при завершении разведения нарушает режим разведения, другая сторона может (так и записано) немедленно возвращаться на исходные позиции", – объяснил бывший переговорщик в ТКГ.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Евгением Марчуком: "В Трехсторонней группе "формула Штайнмайера" никогда не обсуждалась".

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе. Министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

А тем временем страна-агрессор полным ходом обвиняет во всем Киев. Так, сначала в МИД РФ обвинили украинскую сторону в якобы намеренном срыве процесса по отводу войск, который так и не начался 7 октября. Там даже заявили о возможной новой эскалации на фронте. Потом глава российского ведомства Лавров заявил, что неразведение сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы якобы обострить тему проведения саммита в "нормандском формате".

В свою очередь в Кремле говорили, что не будут влиять на боевиков в вопросе прекращения огня и дали понять, что российский лидер Владимир Путин может принять решение о "нормандской встрече" в случае неосуществления отвода войск. То послали Киеву сигнал, что встреча может и не состояться.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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