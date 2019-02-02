Разведка США отправила Мадуро на пляж, а Порошенко хочет "холодного мира" с Россией: ТОП-5 цитат недели

Вашингтон уверен, что конфликт вокруг Черного и Азовского морей будет только нарастать

Разведка США отправила Мадуро на пляж, а Порошенко хочет "холодного мира" с Россией: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/493/61a/5c549361af75f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/493/61a/5c549361af75f.jpg 2019-02-02T15:30:00+02:00 Политика Вашингтон уверен, что конфликт вокруг Черного и Азовского морей будет только нарастать

Читайте главные цитаты уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент Украины Петр Порошенко: Нужен мир с Россией. Холодный, но мир

Тема войны и мира – одна из главных на президентских выборах, отметил президент Петр Порошенко. Так, 29 января глава государства заявил, что Украина заинтересована в мире с Россией, даже если он будет "холодным". Об этом он сказал во время выступления на форуме "От Крут к Брюсселю. Мы идем своим путем".

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда РФ и ее сторонники в Украине. Тема войны и мира – одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего", – сказал Порошенко.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов: Война не помешает украинской армии перейти на стандарты НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Вооруженные силы Украины не будут ждать, пока закончится вооруженный конфликт на Донбассе, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО.

Об этом Турчинов заявил на встрече с группой иностранных стратегических советников высокого уровня по оборонной реформе при Комитете реформ Министерства обороны Украины и ВСУ. Как сообщили в пресс-службе СНБО, на встрече присутствовали советники: из США – генерал-лейтенант Кит Дейтон, из Великобритании – генерал Ник Паркер, из Германии – генерал-лейтенант Фолькер Халбауер, а из Канады – Исполнительный директор по внешним связям и партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Джилл Синклер.

Cтороны обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и перспективы вхождения нашей страны в Североатлантический альянс.

По словам Турчинова, несмотря на войну, Украина реформирует сектор безопасности и обороны по стандартам НАТО.

"Мы не ждем, пока закончится война, чтобы завершить реформирование и перейти на стандарты НАТО", – сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что недавно принято инициированный СНБО Украины Закон "О национальной безопасности Украины", который заложил фундамент построения современной европейской модели сектора безопасности и обороны нашего государства.

"Для нашего государства стратегическая цель – стать полноправным членом НАТО, а в перспективе – ЕС. Мы понимаем, сколько еще нужно работать для достижения этой цели, но готовы к этому", – подытожил Турчинов.

В свою очередь, стратегические советники отметили, как много Украина сделала для реформирования сектора безопасности и обороны.

Министр иностранных дел Павел Климкин: Российских наблюдателей на выборах не будет

Россия заявила о готовности направить своих наблюдателей на выборы в Украину, однако россиян к этому процессу не допустят. Министр иностранных дел Павел Климкин сделал четкое заявление, что Киев откажет Москве в присутствии российских представителей. По его словам, Киев уже объяснил европейцам, почему представителей России не может быть на украинских выборах.

"Я действительно не вижу никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на предстоящие выборы. Это наша политическая позиция. Это свидетельство того, что Россия является государством-агрессором. И даже юридически допустить российских официальных наблюдателей в Украину невозможно. Поэтому мы направили соответственно официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека, что российских наблюдателей здесь быть не может. В истории ОБСЕ есть соответствующие прецеденты", – сказал Климкин.

Министр отметил, что в Украине регистрировать наблюдателей на выборах могут МИД и Центризбирком. Он рассчитывает, что ЦИК не пойдет на это.

"Я надеюсь, что и ЦИК не будет даже по определению регистрировать российских официальных наблюдателей. Это совершенно неправильно ни с политической, ни с юридической, и, наконец, с моральной точки зрения. И никакой коллизии я здесь не вижу, а Россия может заявлять все что угодно", – подчеркнул глава МИД Украины.

Директор нацразведки США Дэниел Коутс: Напряженность между Украиной и Россией вокруг Черного и Азовского морей будет только нарастать

Национальная разведка США считает, что напряженность между Украиной и Россией вокруг Черного и Азовского морей будет только нарастать. С такой оценкой выступил во вторник 29 января ее директор Дэниел Коутс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, которые посвящены глобальным и региональным угрозам.

"Двусторонняя напряженность (между Россией и Украиной прим. Ред.) будет продолжать нарастать в Черном и Азовском морях, поскольку каждая из сторон отстаивает свой суверенитет и военно-морской потенциал", — полагает Коутс.

Напомним, что 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон: Желаю Мадуро долгой и тихой жизни на хорошем пляже подальше от Венесуэлы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить Хуан Гуайдо, провозгласивший себя главой страны, и как можно скорее "двигаться дальше".

"Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы",— написал он в Twitter.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил российским СМИ, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его. США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившего себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

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