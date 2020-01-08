Разворот в сторону России: эксперт рассказала о "красных линиях" украинцев

70% опрошенных считают, что с Россией можно договориться по Донбассу

/ Фото: Сегодня

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В украинском обществе существует запрос на то, чтобы президент Владимир Зеленский вел прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, однако мир на Донбассе ценой интересов Украины невозможен.

Об этом директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Некоторые компромиссы, на которых настаивает Россия, для украинского общества абсолютно неприемлемы. Поэтому я прогнозирую, что, возможно, следующая встреча в "нормандском формате" тоже закончится ничем. Потому что есть "красные линии", которые нельзя переходить, и они очерчены общественным мнением во всех регионах. В нашем последнем опросе мы прямо спросили: надо сначала провести выборы на Донбассе по украинским законам, а затем освобождать территории и восстанавливать контроль над границей, или наоборот? 70% считают, что сначала нужно восстановить контроль над границей – это то, на чем настаивает Украина, и это то, что неприемлемо для России", – говорит эксперт.

По ее словам, общественные настроения также показывают, что разворот в сторону России невозможен, а социологические опросы показывают предельную поддержку возможности таких действий.

В то же время в украинском обществе есть запрос на то, чтобы договориться с Россией.

"70% считают, что нужны компромиссы, чтобы достичь мира. Но среди них только около 25% считают, что эти компромиссы возможны любой ценой. Когда мы начинаем перечислять компромиссы, оказывается, очень мало компромиссов, на которые люди согласны. Один из таких, который делит общество 40/40% – вести ли прямые переговоры с руководителями так называемых самопровозглашенных "республик", – подытожила социолог.

Напомним, ранее Ирина Бекешкина рассказала, как растет поддержка курса на ЕС и НАТО .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Пока что Зеленский часто ведет себя, как Голобородько": интервью с Ириной Бекешкиной".

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