Ремонт моста в Станице Луганской: стали известны итоги онлайн-переговоров Трехсторонней группы

По инициативе украинской стороны в четверг, 29 августа, состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганскойв Луганской области.
Об этом написала пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
По ее словам, демонтаж на мосту фортификационных сооружений и флага "ЛНР" является необходимым условием для начала его восстановления.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ засвидетельствовала выполнение украинской стороной обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода.
"В то же время СММ ОБСЕ констатировала: НЗФ ОРЛО (незаконные вооруженные формирования оккупированных районов Луганской области. – Ред.) не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений, зато установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", – добавила Олифер.
Она подчеркнула, что украинские строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, чтобы завершить работы к концу осени.
"Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", – заключила пресс-секретарь Кучмы.
Новости "Сегодня" писали, что на ремонт моста в Станице Луганской понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
О том, как проходило разминирование территории у Станицы Луганской, смотрите в нашем сюжете:
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