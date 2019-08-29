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Ремонт моста в Станице Луганской: стали известны итоги онлайн-переговоров Трехсторонней группы

29 августа, 20:16

Пресс-секретарь Кучмы сообщила, что оккупанты продолжают нарушать взятые на себя обязательства

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

По инициативе украинской стороны в четверг, 29 августа, состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, на которой обсуждалось начало ремонта моста в Станице Луганскойв Луганской области.

Об этом написала пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, демонтаж на мосту фортификационных сооружений и флага "ЛНР" является необходимым условием для начала его восстановления.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ засвидетельствовала выполнение украинской стороной обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода.

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"В то же время СММ ОБСЕ констатировала: НЗФ ОРЛО (незаконные вооруженные формирования оккупированных районов Луганской области. – Ред.) не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений, зато установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, которые фактически стали еще одним фортификационным сооружением, установленным вопреки Рамочному решению ТКГ", – добавила Олифер.

Она подчеркнула, что украинские строители готовы восстанавливать мост круглосуточно, чтобы завершить работы к концу осени.

"Украинская сторона призвала ОБСЕ и РФ обеспечить надлежащие условия для ведения ремонта", – заключила пресс-секретарь Кучмы.

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REUTERS/Gleb Garanich

Новости "Сегодня" писали, что на ремонт моста в Станице Луганской понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

О том, как проходило разминирование территории у Станицы Луганской, смотрите в нашем сюжете:

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Станица Луганская Олифер Трехсторонняя контактная группа

Источник: Сегодня

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