Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

Украина завершила разминирование возле моста в Станице Луганской

22 августа, 05:22

Украинская сторона готова начать восстановление моста в Станице Луганской

/ Фото: Getty Images

Украинская сторона уведомила Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе (ТКГ) Мартина Сайдика об окончании работ с разминирования возле моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в заявлении Мартина Сайдика.

Реклама

"Участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", – заявил Сайдик.

В тренде
У Десантно-штурмовых войск – новый командующий: что известно о "киборге" Мойсюке
Евгений Мойсюк / Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Напомним, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Кроме этого, за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

обсе Донбасс ремонт мост Станица Луганская разминирование Сайдик ТКГ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУ
Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУДонбасс
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевика
Оккупанты на Донбассе утопили танк: погибли четыре боевикаУкраина
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Loading...