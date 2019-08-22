Украина завершила разминирование возле моста в Станице Луганской

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Украинская сторона уведомила Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней Контактной Группе (ТКГ) Мартина Сайдика об окончании работ с разминирования возле моста в Станице Луганской.

Об этом говорится в заявлении Мартина Сайдика.

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"Участники ТКГ согласовали шаги по подготовке к ремонту моста в Станице Луганской. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", – заявил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что в рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Напомним, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Кроме этого, за двое суток разминирования территории возле моста в Станице Луганской саперы нашли более тридцати мин. Когда уберут все снаряды, разрушенную еще в 2015 году переправу начнут ремонтировать.

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