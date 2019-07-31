Сайдик рассказал, сколько продлится ремонт моста в Станице Луганской

На ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения в Луганской области понадобится несколько месяцев.
Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает белорусское издание БЕЛТА.
Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что тема ремонта моста в Станице Луганской была основной во время заседания ТКГ.
"Мы достигли взаимного понимания о конкретных шагах в этом направлении. С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ. В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска. После этого будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность составит несколько месяцев", – сказал он.
Напомним, в Минске на переговорах ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.
Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, как встреча помощников лидеров "нормандской четверки" сказалась на работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.
О результатах июньской встречи ТКГ в Минске вы можете подробно узнать в видеосюжете:
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