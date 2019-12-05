Репрессии над крымскими татарами продолжаются: суд в РФ дал гражданину Украины 17 лет тюрьмы

Энвер Сейтосманов / Фото: Крымская солидарность Facebook

В четверг, 5 декабря, Южный военный суд г. Ростов-на-Дону (РФ) провел заключительное заседание по т.наз. "севастопольскому делу Хизб ут-Тахрир" и незаконно приговорил к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год его фигуранта – крымского татарина Энвера Сейтосманова.

Об этом сообщает группа "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

Прокурор Игорь Надолинский запросил у суда для Сейтосманова 17 лет лишения свободы, и судебная коллегия в составе Сергея Горелова, Николая Гулько и Александра Генералова вынесла аналогичное решение.

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Эрнест Сейтосманов, брат Энвера, в коридоре здания суда заявил: "17 лет – это беспредел! Это репрессии 44 года только в новых формах".

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам в колонии строгого режима лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы, говорится в сообщении.

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский поблагодарил всех за поддержку и рассказал, что в ближайшее время планирует навестить осужденного в СИЗО №1.

"Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде, конечно же будет реакция Министерства иностранных дел Украины. Мы же здесь со своими коллегами в Генеральном консульстве всегда поддерживаем и будем продолжать поддерживать нашего гражданина. У меня в руках очередное разрешение на визит к Энверу в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, где я буду на следующей неделе. Спасибо всем за поддержку. Я думаю мы сможем его вернуть домой. Рано или поздно Энвер будет дома со своей семьей и со своим народом", – заявил Малышевский после решения суда.

Энвер Сейтосманов – гражданин Украины, крымский татарин, мусульманин. Участвовал в помощи семьям политзаключённых. 10 мая 2018 года был задержан по обвинению в ч.2 ст.205.5 УК РФ ( участие в деятельности организации, которая по законодательству РФ признана террористической). Позже статью переквалифицировали на ч.1 ст.205.5 УКРФ ( организация деятельности террористической организации).

Напомним, 16 ноября подконтрольный России т.н. "Верховный суд" оккупированного Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты и продлил арест шести фигурантам "Хизб ут-Тахрир" . Айдер Джеппаров, Риза Омеров, Энвер Омеров, Руслан Нагаев, Ленур Халилов и Эскендер Сулейманов будут находиться в СИЗО до 5 февраля 2020 года.

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