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Решение Конституционного суда по роспуску Рады: документ

21 июня, 18:10

На сайте КСУ был опубликован полный текст решения касательно указа Зеленского

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Конституционный суд Украины обнародовал полный текст принятого накануне решения, касательно вопроса о роспуске Верховной Рады.

Документ из 14 страниц, в котором КСУ признал указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов соответствующим Конституции, был опубликован 21 июня на сайте суда.

Особые мнения по поводу этого решения опубликовали судьи Сас и Мельник.

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Напомним, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады во время своей инаугурационной речи в парламенте 20 мая.


Спустя несколько дней после этого 62 народных депутата от партии "Народный фронт" обжаловали в Конституционном суде это решение, аргументируя это тем, что после распада парламентской коалиции не прошли, отведенные ей законом три месяца.

12 июня в КСУ состоялось заседание, на котором рассматривался президентский указ и на котором с короткой речью выступил сам Зеленский. Он аргументировал свое решение чрезвычайно низким уровнем народного доверия к Раде – 4%.

Позже президент неоднократно высказывался в пользу своего решения и прогнозировал положительный вердикт суда, назвав роспуск Рады соответствующим и закону, и запросу общества.

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Тег роспуск, Верховная Рада, КСУ, документ, Конституционный суд, указ президента

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