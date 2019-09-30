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Республиканцы призвали расследовать связи демократов с Украиной

30 сентября, 23:43

Иностранное влияние на президентские выборы в США 2016 года так и не было должным образом изучено, считают республиканцы

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года.

Об это сообщает издание The Hill.

"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов. – Ред.) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", – говорится в письме сенаторов.

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При этом сенаторы указали на свою обеспокоенность в связи с тем, что, по их мнению, иностранное влияние на президентские выборы в США 2016 года так и не было должным образом изучено.

Письмо датировано 27 сентября, однако было обнародовано лишь в понедельник.

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Фото: twitter.com/pace

Запрос сенаторов поступил на фоне скандала вокруг президента США Дональда Трампа и Украины.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что бывшему кандидату в президенты США Хиллари Клинтон грозило бы уголовное дело, если бы за нее не вступился директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.

Также мы писали, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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Клинтон Зеленский Трамп Украина сенат связь

Источник: Интерфакс-Украина

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