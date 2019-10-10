Глава государства рассказал, с кем поддерживает связь, и кто ему звонит из РФ

Фото: facebook.com/sluga95

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Президент Владимир Зеленский заявил, что потерял почти всех друзей из России после начала вооруженной агрессии Кремля против Украины. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

По его словам, он потерял связь почти со всеми друзьями в России.

"Я вам честно скажу – я всех почти потерял... У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Ну, знаете, как это – редко видимся, но нормальные они не поэтому. Мы, действительно, редко видимся, последний раз виделись где-то два года назад, к сожалению... Нормальные отношения с Марюсом Вайсбергом, который снимал наши фильмы. <...> Кто-то из парней "Камеди" мне звонил, когда они приезжали в Украину куда-то в Одессу, или куда-то еще. Кто-то из них звонил мне. Ну, так – два слова. Слепаков звонил, Ревва звонил. Ревва ж из наших, он из Донецка. Мне кажется, у него даже наш паспорт есть", – рассказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский не исключает, что политика российских властей по отношению к Украине может измениться. По его словам, есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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