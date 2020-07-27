Резников пригрозил боевикам: ВСУ не будут бездействовать при необходимости

Украинские военные не ответили на провокацию, но имеют на это право по международному законодательству

Срыв нового перемирия на Донбассе и стрельба боевиков по украинским военным после объявления режима прекращения огня могли быть случайностью, однако должны быть расследованы.

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Об этом вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в комментарии РБК-Украина.

"Надеюсь, что это был эксцесс, случайность, поскольку режим вступил в действие несколько часов назад, а линия разграничения достигает 400 км и не ко всем соответствующий приказ донесли. Мы ждем сведения за сутки от ООС и СММ ОБСЕ. В случае если это была умышленная провокация и умышленное нарушение договоренностей, к нарушителю должны быть применены соответствующие санкции", – добавил вице-премьер.

По его словам, украинские военные не ответили на провокацию, но имеют на это право по международному законодательству. В частности, речь идет о Гаагской конвенции 1907 года "О законах и обычаях сухопутной войны" (раздел V, статья 40), которым определено, что любое существенное нарушение перемирия одной из сторон дает право другой отказаться от него и даже в случаях крайней необходимости, безотлагательно возобновить военные действия.

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"Наши военные знают обо всех этих нормах и поверьте, не будут бездействовать в случае необходимости. Если коротко: в случае откровенного возобновления вооруженной агрессии подконтрольными России вооруженными формированиями, мы имеем полное право на самооборону и ответ", - пояснил Резников.

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Однако он уточнил, что Украина стремится минимизировать потери среди украинских военнослужащих и гражданских лиц, поэтому старается соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что командующий Объединенными силами Владимир Кравченко пригрозил боевикам "ответкой" и заявил, что несмотря на новый режим тишины на Донбассе, украинские военные будут открывать огонь в ответ, если будут обстрелы боевиков.

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