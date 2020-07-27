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Перемирие на Донбассе: командующий ООС пригрозил боевикам "ответкой"

27 июля, 14:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские военные не собираются подставлять вторую щеку, если боевики ударят

Несмотря на новый режим тишины на Донбассе, украинские военные будут открывать огонь в ответ, если будут обстрелы боевиков. Об этом заявил на брифинге командующий Объединенными силами Владимир Кравченко.

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По его словам, в подразделениях ВСУ на передовой царит здоровая атмосфера и все военнослужащие готовы выполнять приказы по прекращению огня, ведь теперь речь идет о реальной возможности прекратить огонь на Донбассе.

В то же время он предупредил, что боевики не останутся безнаказанными в случае обстрелов позиций украинской армии.

"Никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Как командующий Объединенными силами, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в районе проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы их жизни ответ Вооруженных сил Украины будет мгновенным и решительным", – сказал Кравченко.

Отметим, командующий ООС уже заявлял, что боевики сорвали новое перемирие на Донбассе, совершив два обстрела с начала текущих суток. Стоит отметить, что первый раз они открыли огонь спустя полчаса после начала режима тишины.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне и командование ООС, и главари боевиков отдали приказы о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики перемирие ООС Владимир Кравченко

Источник: Сегодня

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