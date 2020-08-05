Резников рассказал об украинском подходе к особому статусу Донбасса

Жители Донбасса уже хотят особый статус для региона, однако подходить к нему нельзя на условиях России. У Киева другой подход – экономическое развитие территорий с помощью серьезных иностранных инвестиций. Сейчас разрабатывается новая экономическая стратегия для Донбасса.

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Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников написал в своей статье на Atlantic Council.

По его словам, миллиарды долларов, необходимые для того, чтобы вдохнуть в Донбасс новую жизнь, могут прийти только от инвесторов, но они хотят гарантий от украинской власти. В связи с этим Украина в настоящее время разрабатывает новую амбициозную экономическую стратегию для востока страны, а представить ее на рассмотрение правительства намерены в сентябре.

"Основное внимание уделяется развитию части Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне. Есть все основания полагать, что можно привлечь крупные инвестиции в восточную Украину … Состояние украинской системы правосудия, как правило, вызывает гораздо большее беспокойство (у инвесторов. – Ред.), чем близость к линии фронта. Наша цель – создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предсказать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предусматриваем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям", – сказал Резников.

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Вице-премьер отметил, что российское толкование "особого статуса" для Донбасса неприемлемо для Украины – подход Москвы рассчитан на ускорение распада нашей страны, а не помочь восстановить регион.

"Прочный мир может быть достигнут только путем создания более светлого будущего для жителей восточной Украины, которое подрывает способность России дестабилизировать украинское общество. В отличие от разрушительного видения Кремля, цель Украины – новое экономическое начало для Донецкой и Луганской областей", – резюмировал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявлял о планах создать на Донбассе свободную экономическую зону, чтобы начать поднимать этот регион. Читайте подробней, на какие компромиссы на переговорах с Россией по Донбассу готов Кравчук.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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