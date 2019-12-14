Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор

Россияне не верят в свои будущие проигрыши в судах, говорит представитель Украины

/ Фото: Сегодня

Несмотря на активные попытки россиян отменить решение Стокгольмского арбитража и обнулить взаимные претензии по газу , в Москве до сих пор не могут поверить, что они проиграли Киеву в газовом споре.

Об этом представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников заявил LB.ua.

"Мне показалось, что они до сих пор не верят, что это реальное судебное решение, они думают, что такие решения не могли бы быть в обычном, привычном им мироустройстве и, если таки они свершились, это какая-то ошибка или, как минимум, политизированная история. Они не верят в свои будущие проигрыши в судах", – отметил юрист.

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Газовые переговоры: что удалось решить во время встречи в "нормандском формате"

В то же время Резников сообщил детали газовых двусторонних переговоров между Украиной и Россией на полях "нормандского саммита". По его словам, они заняли минимум времени и не стали ключевой темой во время переговоров.

В тренде Пристайко озвучил три пункта, которые согласуют на заседании в ТКГ

"На четырёхсторонней встрече она не занимала и львиной доли. Была отдельная встреча, куда специально приезжали два специалиста от Украины – министр энергетики Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Они выполнили свою часть в этом процессе", – добавил Резников.

Напомним, одним из важных вопросов "нормандской встречи" в Париже был вопрос о транзите российского газа через территорию Украины. Хотя этот вопрос и не был включен в повестку дня, однако, как и ожидалось, он стал предметом обсуждения во время двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В ноябре 2014 года "Нафтогаз" обратился в арбитраж Стокгольма с требованием взыскать с "Газпрома" около 17 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов по транзиту, а также пересмотреть тарифы и условия транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около 4,7 млрд долларов в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Газпром" оспорил данное решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама