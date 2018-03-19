"Результат не удивляет": как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму

Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными

Европейские страны в своих заявлениях сошлись во мнении, что выборы в оккупированном Крыму были незаконны, так как никто не признает аннексию полуострова, следовательно, их результаты нелегитимны.

Президент Украины Петр Порошенко ранее призывал мировое сообщество не признавать российские выборы в Крыму. Также он попросил, чтоб европейцы не отправляли на полуостров своих наблюдателей.

В итоге оказалось, что крымские татары проигнорировали Путина и явка на так называемые выборы не превысила и 10%. Глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев рассказал, как местные "власти" подкорректировали результаты выборов.

Мировое сообщество, вероятно, услышало украинского президента и озвучило категоричную позицию по "российскому фарсу", как называют в Украине путинские выборы.

МИД Норвегии: "Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия будет продолжать поддерживать политику ЕС по непризнанию".

МИД Франции: "Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией".

МИД Германии: "Результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы. Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемы".

МИД Австрии: "Что касается дебатов в Украине о перевыборах президента Путина, то я заметила, сопровождая на прошлой неделе президента Ван дер Беллена в поездке в Украину, что эту тему снова и снова обсуждают. Федеральный президент указал, и это также позиция австрийского правительства, что голоса, отданные в аннексированных вопреки международному праву регионах, не могут считаться действительными".

МИД Польши: "МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями РФ, не могут считаться законными".

Словакия: "Украина является нашим соседом, и сохранение его суверенитета и территориальной целостности относится к числу главных национальных интересов Словацкой Республики. Словакия сохраняет свою позицию, которая основывается на осуждении аннексии Крыма и дестабилизации Донбасса. Словакия настаивает на полном выполнении минских соглашений, которые являются условием для пересмотра санкций против Российской Федерации. Мы также поддерживаем сближение Украины с ЕС, которое мы видим как путь к стабилизации на востоке от наших границ. Мы признаем европейские стремления Киева и его усилия в отношении политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС. Учитывая вышеизложенное, мы не признаем результаты выборов президента РФ на территории украинского Крыма".

Посол Японии в Украине Шигеки Сумме от имени своего правительства: "Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами. Таким образом, Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому, соответственно, и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов РФ 18 марта 2018".

ОБСЕ: "Ограничения на основные свободы в РФ, а также на регистрацию кандидатов ограничили пространство для политического участия и привели к отсутствию подлинной конкуренции. Выбор без реальной конкуренции, как мы видели здесь, не является реальным выбором. Профессиональное и эффективное управление Центральными избирательными комиссиями технических аспектов выборов заслуживает признания. Но там, где правовая основа ограничивает многие основные свободы, и результат не вызывает сомнения, выборы почти теряют свою цель – дать людям возможность выбирать своих лидеров".

А тем временем в Европе митинговали против выборов в РФ. Многочисленные митинги против российских выборов прокатились по европейским странам. Люди под украинскими флагами призвали мировое сообщество не признавать голосования в России.