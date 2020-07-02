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РФ сосредотачивает многотысячные силы на границе с Украиной: какие войска готовы атаковать

2 июля, 23:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Возле украинской границы собрались около 87 тыс. российских военных

Вблизи границы Украины Россией, як и предупреждали эксперты, собраны военные, которые способные внезапные атаковать на украинской территории.

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Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, – пишет Укринформ.

"У границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", – заявил Голопатюк. Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вдоль государственной границы Украины.

"Вдоль государственной границы Украины развернуты 28 батальонно-тактических групп. Завершается формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности", – заявил он.

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Например, россиянами на Западном стратегическом направлении создана 20-общевойсковая армия в составе 3-й мотострелковой дивизии и 144-й мотострелковой дивизии. При этом на вооружении 448-й ракетной бригады 20-й армии находятся оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

На Юго-Западном стратегическом направлении создана 8-я общевойсковая армия в составе 150-й мотострелковой дивизии, 20-й отдельной мотострелковой бригады и оперативно подчиненных 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. В округе и армии также предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК "Искандер".

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"Численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов", – заметил Голопатюк.

Российской армией продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и вертолеты различных модификаций – Ред.).

"На аэродромах вблизи Государственной границы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов", – отметил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ.

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Также россиянами продолжается формирование центров обеспечения мобилизационного развертывания, на базе которых возможно формирование до 4-х общевойсковых дивизий (Богучар, Каменск-Шахтинский, Новоозерное на временно оккупированной территории АР Крым – Ред.).

Ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе получат смертоносное американское оружие.

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Россия Крым Донбасс атака граница Украина наступление российские военные

Источник: Укринформ

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